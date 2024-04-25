На акциях протеста в Армении задержан сын экс-президента

В Ереване и различных армянских регионах уже несколько дней проходят акции против процесса по делимитации границы с Азербайджаном. Задержания продолжаются второй день, пишет РИА Новости в четверг, 25 апреля.

По данным издания, силовики во время мероприятий по пресечению протестов задержали и сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, а также депутата парламента Левона Кочаряна. Их вместе с еще пятью людьми доставили в отдел полиции, который расположен в городе Веди (что в Араратской области).

Напомним, что протесты в Армении начались после соглашения властей страны с Азербайджаном о делимитации границы. В частности, самая напряженная обстановка сохраняется в Тавушской области – люди считают, что власти страны не должны «отдавать приграничные территории Азербайджану», и поэтому заблокировали дорогу на Грузию.