На Алтае 10 часов искали 34 человек, застрявших на заснеженной трассе

На Алтае спасли 34 человека, застрявших на заснеженной автомобильной дороге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в соцсетях.

Инцидент произошел по пятницу, 8 декабря в республике Алтай. Тревогу забили местные жители и родственники пропавших, обратившиеся за помощью к экстренным службам.

Сразу же на поиски пропавших поисковые группы выдвинулись из села Кош-Агач по закрытой трассе в село Беляши. Спустя 10 часов поиски пропавших увенчались успехом.

«В результате чего 34 человека, из них двое детей, оказались в снежном плену», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что работа поисковых групп была осложнена отсутствием связи в указанном районе. В настоящее время пропавшие осматриваются медиками, их жизни и здоровью ничего не угрожает.