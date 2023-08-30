На Алтае доставлявшая пациента скорая помощь сбила насмерть женщину

Как сообщает агентство «РИА Новости» , инцидент произошел в городе Бийск на одной из улиц. Информацией об этом поделилась пресс-служба главка МВД по Алтайскому краю.

Стало известно, что в Алтайском крае произошел несчастный случай с участием водителя скорой помощи и обычного прохожего. Как выяснилось, управлявший автомобилем с зажженными специальными сигналами, наехал на женщину, переходящую нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшая 1984-го года рождения скончалась прямо на месте происшествия.

Судя по полученным данным, скорая везла несовершеннолетнего пациента в медучреждение. Позже его забрали другие сотрудники скорой помощи, как отмечается в сообщении ГИБДД. А по факту данной аварии была назначена проверка.