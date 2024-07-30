На Алтае спасли туриста, который больше суток ждал помощи

Новосибирский путешественник, восходя на гору Бегемот, сорвался, получив травмы головы и плеча. Посла падения с высоты он не смог продолжить свой маршрут. Оказавшись в беде, турист незамедлительно обратился в экстренные службы, требуя оказания медицинской помощи.

На поиски и спасение пострадавшего были отправлены семь высококвалифицированных специалистов. Ввиду сложного и труднодоступного маршрута, поисковая операция продолжалась более суток. Туриста спустя время все же удалось обнаружить и эвакуировать в безопасное место. Врачи помогли ему, однако дальнейшая госпитализация оказалась не нужна.

Ранее сообщалось о том, что на Беломорканале в Карелии 30 июля обнаружили тела двух человек. Последствия ЧП устраняют, а движение по каналу было приостановлено до завершения ремонтных работ.