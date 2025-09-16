На Алтае ученики начальных классов разгромили захоронения бойцов СВО

В селе Семеновка на Алтае ученики младших классов учинили акт вандализма на кладбище, где похоронены участники специальной военной операции (СВО). Видеозапись с последствиями осквернения могил разместили в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

На кадрах, снятых очевидцем, запечатлен упавший крест, российский флаг, лежащий на земле со сломанным флагштоком. На одной из могильных плит из мрамора видны недавние следы, а на фотографии на памятнике — пятна. Вокруг разбросаны осколки ваз, сломанные рамки для фотографий и цветы.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, которую приводит «АиФ — Алтай», к инциденту причастны учащиеся начальной школы. Детей и их родителей вызвали в полицейский участок, где на родителей составлены протоколы по статье об административном правонарушении — неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В правоохранительных органах заявили, что кладбище приведено в порядок, а лица, ответственные за произошедшее, обязались компенсировать нанесенный ущерб. Детали произошедшего не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области осквернили могилу военнослужащего СВО.