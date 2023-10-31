На аппаратном совещании в администрации Подольска обсудили ремонт подъездов
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
За шесть лет в многоквартирных домах городского округа Подольск обновили 4061 подъезд по программе «Формирование современной комфортной городской среды». В планах на текущий год был ремонт 188 подъездов.
На сегодняшний день в работе находятся 15 подъездов. До начала декабря ремонт в них должен быть полностью завершён.
В список работ входит ремонт стен и потолков, входных групп, замена дверей, козырьков и светильников, окон, почтовых ящиков, электрики и осветительных приборов на энергосберегающие.
«Контроль за выполнением проводится на всех уровнях. Но самое важное — это взаимодействие с самими жителями. Чем больше люди, проживающие в доме, следят и участвуют в процессе, тем лучше результат», — отметил Артамонов