На «Ауди» через три страны: екатеринбуржец с дочкой променял самолет на дорогу до Антальи

Екатеринбуржец Дмитрий Дурягин вместе с 14-летней дочерью в начале июня отправился в Анталью на белой «Ауди». Вместо привычного авиаперелета семья выбрала автомобильный маршрут через Кавказ и Грузию. В авторской колонке для E1.RU путешественник рассказал, какие красоты увидел и с чем столкнулся в дороге.

Маршрут пролег через Махачкалу, Дагестан, Чечню и Владикавказ. От поездки на Эльбрус пришлось отказаться из-за погоды, и семья сразу направилась в Грузию. Военно-грузинская дорога через Верхний Ларс стала одним из самых сильных впечатлений. Три дня провели в Тбилиси, еще два — в Батуми, купаясь и гуляя у Черного моря. На границе, по словам Дмитрия, все прошло гладко: страховки оформили быстро, досмотр был спокойным, а незнание языков не стало помехой.

Турецкие дороги поразили екатеринбуржца: три полосы в каждую сторону, отличное освещение и живописный маршрут вдоль черноморского побережья на 500 километров. По его мнению, современная Турция не идет ни в какое сравнение с Грузией и Россией. Два дня провели в Каппадокии ради воздушных шаров, едва не заночевав в палатке из-за проблем с отелем. Затем добрались до Антальи, но средиземноморская жара под 38 градусов и необходимость отправить дочь в лагерь заставили вернуться. Из Турции быстро оформить доверенность на вылет ребенка невозможно, поэтому Дмитрий посадил дочь на самолет в Минеральных Водах, а сам остался изучать Кавказ.

Обратно в Грузию он решил не возвращаться после того, как грузинские камеры выписали ему штрафов на ₽45 тыс. В пути ломалась турбина, взрывались колеса. С топливом тоже непросто: дизель есть, но лимит — 20–30 литров, и он заезжает на каждую заправку, заливая понемногу. Что касается финансов, путешественник признался: «Лучше не знать, сколько мы тратим». По его прикидкам, в день уходит около ₽25–30 тыс. на жилье, еду, развлечения, топливо и мелочи, но полученные воспоминания того стоят. Впереди — Кисловодск, Ессентуки, Эльбрус с другой стороны, Красная Поляна и Судак.