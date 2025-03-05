На Авито обнаружили «москвичку на 8 Марта» в аренду за 77 тыс. рублей

На сайте бесплатных интернет-объявлений «Авито» обнаружена «москвичка на 8 Марта», которая предлагает с ней на свидание в Международный женский день всего за какие-то «скромные» 77 тыс. руб. На фото, судя по всему, сама автор объявления, которая разоделась в «платье в леопардах».

По словам этой женщины, за предложенную сумму можно провести вечер в обществе бизнес-леди, насладиться ужином в ресторане. А если вы не из Москвы, то сможете получить бизнес-план по покорению столицы и даже почувствовать себя настоящим жителем российской столицы.

Бизнесвумен предлагает также (в качестве варианта для «нищебродов») оплатить ее услуги в рассрочку.

К сожалению, к моменту публикации заметки выяснилось, что шанс упущен — объявление было удалено модераторами за несоблюдение правил торговой площадки.

Ранее цветовод Горохов определил уровень подорожания цветов перед 8 Марта.