Цветовод Горохов определил уровень подорожания цветов перед 8 Марта

По словам цветовода Николая Горохова, в преддверии Международного женского дня стоимость цветов от российских производителей увеличилась примерно на 30%. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что оптовая цена на розу 60 см сейчас 200-300 рублей, при этом она зависит от фирмы-производителя и типа цветка.

По мнению эксперта, несмотря на сложности с посадочным материалом, стоимость цветов практически не изменились по сравнению с минувшим годом. Самым большим спросом пользуются тюльпаны, розы и хризантемы.

Он отметил, что при приобретении цветов стоит уделять внимание не только размеру цветка, а также и зрелости бутона. Вместо крупных, уже распустившихся головок следует выбирать цветы с нераскрывшимися бутонами, которые дольше сохранят свежесть.

Ранее эксперт рассказал о самых трендовых цветочных композициях в 2025 году.