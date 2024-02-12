На Авито выставили «галстук» Карлсона, в котором он был на интервью с Путиным
Фото: [соцсети]
Российские гении маркетинга решили погреть руки на недавнем интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
На площадке объявлений Авито появилось предложение приобрести галстук телеведущего. Как уверяет продавец, вещь подлинная и стоит всего 5 тыс рублей.
Единственное, что смущает, так это полное отсутствие информации, подтверждающей абсолютную оригинальность галстука.
Напомним, только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.
В Кремле же подчеркнули, суть беседы заключалась в том, чтобы живущие в странах Запада граждане услышал российскую версию происходящего на Украине.