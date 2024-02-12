На Авито выставили «галстук» Карлсона, в котором он был на интервью с Путиным

На площадке объявлений Авито появилось предложение приобрести галстук телеведущего. Как уверяет продавец, вещь подлинная и стоит всего 5 тыс рублей.

Единственное, что смущает, так это полное отсутствие информации, подтверждающей абсолютную оригинальность галстука.

Напомним, только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.

В Кремле же подчеркнули, суть беседы заключалась в том, чтобы живущие в странах Запада граждане услышал российскую версию происходящего на Украине.