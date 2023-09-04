На автостоянку в Турции упала отвалившаяся деталь от летевшего истребителя

Как пишет KP.RU , в Анкаре произошел необычный инцидент. Выяснилось, что фрагмент истребителя F-4 ВВС Турции упал на автомобильную стоянку. Деталь, отвалившаяся от самолета, приземлилась на Землю по неизвестным причинам.

Однако, он успешно совершил посадку в Эскишехире, что является хорошей новостью. Больше самолет не потерял ни одной детали. В результате данного инцидента никто не пострадал, и повреждений также не было. Причины этого происшествия остаются неизвестными. О нем стало известно благодаря Национальному оборонному ведомству Турции.

А нескольким ранее, второго сентября, жителям нескольких турецких провинций удалось снять кадры падения метеорита с довольно внушительными размерами. Отмечается, что он был яркого зеленоватого оттенка. К слову, его раскол на несколько частей произошел еще до приземления на Землю.