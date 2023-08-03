На базе Коломенского завода откроется промышленный кластер

В этом году Коломенскому заводу исполнится 160 лет. К юбилею директор предприятия Игорь Щедров рассказал о планах развития завода главе городского округа Александру Гречищеву и депутату Госдумы от Московской области Никите Чаплину.

По словам парламентария Чаплина, в июне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа подписали документ о создании на базе Коломенского завода двигателестроительного промышленного кластера, который станет производителем уникальных по мощности двигателей. Это будет первый в стране центр производства, включающий все этапы – от проектирования до испытаний.

Стоит отметить, что здесь будут производить также дизель-генераторы, регуляторы частоты вращения и пусковые преобразователи для разных видов техники. Вся эта продукция сможет заменить аналоги из других стран.

Планируется, что кластер начнет работу уже в 2023 году. Здесь будут трудиться более семи тысяч человек. Также глава округа отметил, что кадры для завода будет готовить коломенский колледж.