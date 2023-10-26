На бизнес-форуме в Химках посетителей познакомили с уникальной продукцией из Подмосковья

В городском округе Химки прошел третий форум предпринимателей «Бизнес-ReStart 2023». Участие в нем приняли 40 бизнесменов, которые выставили свою уникальную продукцию. Как отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, это мероприятие уже стало традиционным для муниципалитета. Форум объединил представителе МСП.

«Участие в форуме принимают не только представители бизнеса из Химок, а также предприниматели со всего Подмосковья. Здесь они делятся своим опытом, находят новые идеи для развития и получают поддержку от местных органов власти», — отметил Волошин.

На форуме можно было познакомится с различной продукцией: от товаров для здорового питания до высокотехнологичного оборудования в сфере оборонной промышленности. Помимо представителей МСП в мероприятии участие приняли сотрудники Колледжа Подмосковья. Они рассказали, что учебное заведение готово оказывать различным компаниям содействие в подготовке квалифицированных кадров по разным направлениям.

Главные цели форума «Бизнес-ReStart 2023» это не просто общение предпринимателе между собой, а также прямой диалог с местной властью. Например, для участников было проведено сразу 4 панельные дискуссии, на которых обсудили различные способы повышения экономического потенциала. Кроме того, во время обсуждений поговорили о взаимодействии бизнеса и общества, а также о молодежном предпринимательстве. Спикерами во время дискуссий выступили бизнесмены Московской области, члены органов законодательной и исполнительной власти, руководители государственных и общественных организаций, оказывающих поддержку предпринимательству, а также представители банковского сектора, консалтинговых и юридических компаний.

Стоит напомнить, что сегодня в Химках предпринимателям оказывается всесторонняя поддержка, в частности необходимые услуги для старта деятельности. Все желающие всегда могут получить необходимые консультации, а также различные меры поддержки.

Ранее городской округ Химки стал абсолютным лидером в Подмосковье по

по двум ключевым показателям развития бизнеса — количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и по темпу их роста. Кроме того, округ расположился на втором месте в рейтинге лучших городов для бизнеса в регионе по версии Forbes и на четвертом — по налоговым поступлениям от МСП.