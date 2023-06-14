«Умные автомобили» помогли выявить почти семь тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья с начала июня
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Автомобили, в которых установлены системы фотофиксации, продолжают выявлять недостатки в сфере содержания территорий в Подмосковье. В этом месяце мобильным комплексам удалось выявить уже более 6,8 тысячи дефектов, сообщили в областном ГУСТ.
«Наиболее активно в этом направлении необходимо работать коммунальным службам Домодедово, где было выявлено 542 недочета. 497 — попали в объективы наших камер в Химках, 341 — в Балашихе», — рассказала глава надзорного ведомства Светлана Аипова.
Чаще всего автомобили фиксировали стертую разметку на дорогах и повреждения асфальта во дворах и внутриквартальных проездах, добавила министр. Она также призвала ответственные организации оперативнее выявлять и устранять недочеты.