Украинские соцсети третий день обсуждают конспирологические теории о саммите Путина и Трампа

Саммит на Аляске с участием президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа продолжает будоражить украинские социальные сети, где рождаются самые невероятные теории.

Уже третий день украинские блогеры и пользователи интернета обсуждают прошедшую встречу, выдвигая версии от «подмены Путина двойником» до «шантажа в президентском лимузине».

Одна из самых популярных конспирологических теорий — утверждение, что на переговоры якобы прибыл не настоящий российский лидер, а его двойник.

«Россияне отправили двойника Путина, который практически без подбородка всякий раз, когда открывает рот», — отмечают юзеры.

Другая часть украинского интернет-сообщества сосредоточилась на фигуре Трампа. По их мнению, американский президент выглядел «бледным и подавленным» после встречи с Путиными. Некоторые и вовсе утверждают, что российский лидер «шантажировал» Трампа прямо во время поездки в его автомобиле.

Пока украинские соцсети «рвут и мечут», аналитики отмечают, что прошедший саммит уже стал историческим событием, а его реальные последствия проявятся в ближайшие недели.

Ранее в соцсетях начал набирать популярность ИИ-ролик с заплаканным главой киевского режима Владимиром Зеленским, президентом РФ Владимиром Путиными и главой Белого дома Дональдом Трампом под музыку «Плач и смотри».