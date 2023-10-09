На бывшего адвоката Новикова* заведено дело о государственной измене
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
ФСБ России завела дело о госизмене на бывшего адвоката Илью Новикова*, сообщили в спецслужбе.
По данным следствия, адвокат, правозащитник, в прошлом популярный игрок телеклуба «Что? Где? Когда?», Илья Новиков* перешел на сторону противника. После начала спецоперации он покинул территорию России и вступил в ряды сил теробороны Украины.
Также установлено, что Новиков* занимается пропагандой в пользу противника.
В июне Новиков* был лишен адвокатского статуса. Ранее он выступал защитником в ряде резонансных дел.
* признан в России иноагентом