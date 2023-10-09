На бывшего адвоката Новикова* заведено дело о государственной измене

ФСБ России завела дело о госизмене на бывшего адвоката Илью Новикова*, сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, адвокат, правозащитник, в прошлом популярный игрок телеклуба «Что? Где? Когда?», Илья Новиков* перешел на сторону противника. После начала спецоперации он покинул территорию России и вступил в ряды сил теробороны Украины.

Также установлено, что Новиков* занимается пропагандой в пользу противника.

В июне Новиков* был лишен адвокатского статуса. Ранее он выступал защитником в ряде резонансных дел.

* признан в России иноагентом