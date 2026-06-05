На Челябинск обрушился град: в регионе продлили штормовое предупреждение

В пятницу, 5 июня, на Северо-Запад Челябинска обрушился град. Видеозаписи с улицы Куйбышева, присланные в редакцию читателями 74.ru , запечатлели мощный, но короткий ливень. Дождь затронул и центральную часть города.

Тем временем в региональном управлении МЧС продлили штормовое предупреждение. По данным ведомства, в ночь на 6 июня и в течение дня в отдельных районах Челябинской области сохранятся сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и град, а при грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.