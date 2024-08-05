На черноморском побережье построят новую железную дорогу Адлер – Кисловодск

В генеральный план застройки Сочи внесена железная дорога, которая протянется от Адлера до Кисловодска. Об этом сообщила Елена Павленко, работник специалист НИИ перспективного градостроительства, которое занимается транспортным планированием генплана города. Ее слова привело РИА Новости .

Павленко сообщила, что в генплан внесена железнодорожная магистраль, которая пройдет по маршруту Адлер-Черкесск-Кисловодск. При этом год ее возведения пока не назначен. На данный момент нет точного понимания, где будет проходить данная трасса. Поселки, через которые ее будут прокладывать, также не определены.

Эксперт уточнила, что уже точно решено – железная дорога обязательно затронет горный кластер рядом с Сочи, и будет проходить через село Эстосадок, которое территориально расположено в Красной Поляне.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья «отличился» во время отдыха в Сочи. Он начал приставать к прохожим и кидаться на них с ножом. Окружающим пришлось скрутить его и так удерживать до прибытия полиции.