На что променяли легендарную простоту: как будет выглядеть новый российский внедорожник

Как заявил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, конвейер планируется развернуть в конце лета — начале осени текущего года. Это событие знаменует стратегический выход компании на новый для себя сегмент легковых внедорожников.

Согласно планам компании, работы по проектированию и конструированию автомобиля должны быть полностью завершены к началу четвертого квартала 2025 года. Именно тогда публике представят финальную, готовую к серийному выпуску версию модели. Ориентировочные сроки начала продаж через дилерскую сеть — первый квартал 2026 года. Технической основой для Sollers S9 станет уже опробованная и зарекомендовавшая себя платформа китайского пикапа JAC T9. На этой же архитектуре с осени прошлого года успешно выпускается полноприводный пикап Sollers ST9, что свидетельствует об отработанности технических решений.

Запуск S9 является частью масштабной программы модернизации всего Ульяновского автозавода. Как отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в ближайшие два года предприятие ожидает глубокая трансформация. Общий объем инвестиций со стороны группы «Соллерс» в развитие производственных мощностей УАЗа превысит 12 миллиардов рублей.

Ранее врач советовал налегать на рыбу зимой.