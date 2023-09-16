На Дальнем Востоке предложили актуализировать отечественный рыбный промысел

Как пишет KP.RU , в ходе ВЭФ 2023 было предложено решение об ограничении импорта зарубежной рыбы. Оно обусловлено мнением о том, что Россия может самостоятельно обеспечить ею население.

Стало известно, что российский лидер Владимир Путин поручил популяризировать употребление рыбы в стране. Поэтому на Восточном экономическом форуме предложили актуализировать отечественный рыбный промысел.

Немаловажен тот факт, что 70% выловленной рыбы от всего объема в РФ приходится на Дальний Восток. Так что Россия вполне способна самостоятельно обеспечить своих граждан рыбной продукцией.

Для того, чтоб усилить отечественный рыбный промысел, предложили решение о сокращении экспорта и создания механизма, который позволил бы снабдить рестораны и магазины рыбой с Дальнего Востока.