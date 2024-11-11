На деревьях с кормушками в московском парке заметили крыс

Посетители одного из столичных парков заметили крыс, которые подкармливались из развешанных на деревьях кормушек для птиц. Об этом сообщило РИА Новости.

В московском Косинском парке есть Крысиный мост. Местные жители уже привыкли к тому, что неподалеку от него, по берегам реки Рудневка бегают эти зверьки. Но то, что крысы будут лазить по деревьям в поисках найти себе пропитание, стало для них неожиданностью.

Сначала люди считали, что пушистые звери, которые поедают еду из птичьих кормушек, это белки. К этому посетители уже привыкли. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что новыми посетителями «столовых для птиц» стали крысы. Эти звери совершенно не боялись проходящих мимо людей, и преспокойно лазили по деревьям и веткам, чтобы добраться до корма.

Ранее сообщалось об истории пенсионерки из Озерска, который находится в Челябинской области. Там жители многоэтажки никак не могут найти управу на пенсионерку, которая разводит в своей квартире подвальных крыс. Она заявляет всем, что это карликовые мангусты, и их скоро заберет у нее некая «зоологическая полиция». А пока женщина разводит антисанитарию, и не поддается ни на какие уговоры.