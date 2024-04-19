Власти Озерска не могут выселить пенсионерку, разводящую в квартире подвальных крыс

В Озерске не могут найти управу на пожилую женщину, которая кошмарит соседей насекомыми и оравой крыс. В администрации город «Газете.ру» ответили, что у них нет права выселять и предпринимать подобные действия в отношении старушки.

Подъезд провонял, из квартиры пенсионерки выползают крысы и клопы. Жители Озерска борются с этим уже не первый месяц. Были обращения в разные инстанции, но ни разговорами, ни службами упертую бабушку не напугать. Женщина заявила пришедшим полицейским, что крысы — это карликовые мангусты, и их якобы скоро заберет несуществующая зоологическая полиция.

В жилище органы и представители надзорных ведомств проводить что-либо не имеют право. Власти Озерска подтвердили это, и признали, что влиять на антисанитарную женщину придется только путем красноречия.

«Три года назад уже состоялся суд по инициативе соседей, но в выселении героини материала судом было отказано, так как это ее единственное жилье. Родственников у нее нет. Сейчас специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации будут убеждать ее навести порядок в квартире», — объяснили в администрации.

Тем временем в доме на улице Карла Маркса в Озерске люди продолжают неприятное соседство и стараются уберечь от антисанитарии своих детей и жилища.

Ранее сообщалось, что у любительницы крыс из Озерска могут быть проблемы с головой. Жителям жалко женщину, но они не согласны мириться с ужасающими условиями.