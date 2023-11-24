На дорогах Новокузнецка появится новый вид пластиковой разметки

Об этом рассказали власти города. Активное использование пластиковой разметки начнется со следующего сезона. А пока ее уже удалось протестировать в текущем году, как пишет издание «Vse42.ru» .

Глава города, Сергей Кузнецов, сделал новое заявление в прямом в эфире, тем самым ответив на вопрос местной жительницы. Новокузнечанка также пожаловалась на то, что сейчас разметка быстро стирается с городских дорог.

Мэр, в свою очередь, пояснил, что она пропадает так быстро из-за большого потока машин. Оказалось, что ежедневно по ней проезжают по 50-80 тысяч раз. «Вечная» не выдержала бы очистку снега спецтехникой в зимний период. По этой причине было решено попробовать новый вид пластиковой разметки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на шести региональных дорогах в Дмитрове в этом году было обновлено покрытие.