На дороге в Челябинской области пострадал табун лошадей

Как сообщает URA.RU , две легковые машины въехали в скопление животных. Инцидент произошел ночью и потребовал привлечения внимания сотрудников МЧС.

В результате аварии пара лошадей погибла. Один из автомобилей съехал с дорожного полотна, но без опрокидывания, в то время как другое транспортное средство получило повреждения. Водитель и пассажир Renault Fluence были госпитализированы.

Сотрудники МЧС приняли меры для обеспечения безопасности на месте происшествия. Они помогали контролировать ситуацию и предотвращать дальнейшие негативные последствия.

Там, где произошел сам инцидент, была проведена проверка для определения разлива нефтепродуктов. Данное происшествие в очередной раз подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения.