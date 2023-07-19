На дороге в Челябинской области пострадал табун лошадей
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Как сообщает URA.RU, две легковые машины въехали в скопление животных. Инцидент произошел ночью и потребовал привлечения внимания сотрудников МЧС.
В результате аварии пара лошадей погибла. Один из автомобилей съехал с дорожного полотна, но без опрокидывания, в то время как другое транспортное средство получило повреждения. Водитель и пассажир Renault Fluence были госпитализированы.
Сотрудники МЧС приняли меры для обеспечения безопасности на месте происшествия. Они помогали контролировать ситуацию и предотвращать дальнейшие негативные последствия.
Там, где произошел сам инцидент, была проведена проверка для определения разлива нефтепродуктов. Данное происшествие в очередной раз подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения.