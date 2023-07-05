«На двух детей давай квартиру»: вице-премьер РФ рассказала, почему россиянки не хотят рожать

Женщины не хотят рожать до 24 лет из-за бытовых сложностей, а после 30 из-за здоровья, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова передает ТАСС.

Она отметила, что в ближайшие три года не может быть запланировано более девяти миллионов потенциальных рождений. Однако и эта цифра очень оптимистична из-за того, что, по словам вице-премьера, в возрасте от 25 до 34 женщины больше думают о постоянном доходе и жилье, а после боятся за свое здоровье.

Также Голикова сообщила, что в России с 2020 года благодаря консультациям у психологов и социальных работников удалось предотвратить только четверть абортов.

«Не в деньгах дело. Вот лично у меня двое детей, и я больше просто не хочу. Третий погоды бы не сделал, нет большой разницы: два или три»; «Нужна адекватная и реальная стимуляция рождаемости. На каждого ребенка нужно платить МРОТ до 18 лет. На двух детей давай квартиру», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что в Польше противники запрета абортов провели акции протестов.