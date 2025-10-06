На экзамене девушку дергали за ресницы и заставили умываться

Китайская абитуриентка столкнулась с чрезмерной проверкой во время экзамена из-за своей привлекательной внешности. Несмотря на стрессовую ситуацию, девушка показала высший результат и заняла первое место в престижном конкурсе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Во время вступительных испытаний на факультет телеведущих экзаменаторы несколько раз заставляли Ху Синьи умываться, чтобы убедиться в отсутствии косметики. Один из членов комиссии дошел до того, что дернул ее за ресницы, проверяя их натуральность. Чтобы доказать естественность своей внешности, Ху позже опубликовала в соцсетях детские фотографии.

Девушка продемонстрировала выдающиеся способности, набрав 274 балла на пекинском экзамене по искусству вещания. Этот результат позволил ей занять первое место в столичном рейтинге и семнадцатое — в общенациональном. Несмотря на внезапно свалившуюся известность, Ху Синьи не собирается строить карьеру в шоу-бизнесе или сниматься в сериалах.

Ранее представительница Московской области стала обладательницей титула «Мисс Россия-2025».