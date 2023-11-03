На эскалаторе петербургского метро пассажир чуть не задушил девушку из-за ее розовых волос

Как сообщается в ряде пабликов Санкт-Петербурга, инцидент произошел на станции Василеостровская местной подземки. Сначала одному из пассажиров не понравилось, что ехавшая с ним на эскалаторе девушка сильно материлась. А после ему не пришелся по душе цвет ее волос.

Последний момент привел мужчину настолько в бешенство, что он стал душить девушку. При этом, пассажиры рядом молча наблюдали за происходящим, не стремясь прийти девушке на помощь.

По счастью, девушка не пострадала и даже смогла вырваться из цепких объятий своего обидчика. Чем все в итоге закончилось и написала ли пассажирка заявление в полицию - не известно.

Видео инцидента в настоящее время расходится по соцсетям.