На еженедельном оперативном совещании рассмотрели ключевые проблемы, волнующие жителей Павлово-Посадского округа

Глава Павлово-Посадского округа, Денис Семенов, провел совещание с участием руководителей различных ведомств, коммунальных служб, представителей силовых структур и территориальных отделов. Встреча была посвящена решению актуальных вопросов, касающихся жизни округа.

Одной из главных тем обсуждения стало качество водоснабжения в центральной части Павловского Посада. Несмотря на проведенную промывку резервуаров и магистралей Восточной системы водоснабжения, ожидаемого улучшения ситуации не произошло. В связи с этим, Денис Семенов принял решение о запуске артезианских скважин для нормализации параметров питьевой воды. Подготовительные работы будут осуществлены ГУП МО «Мособлводоканал».

Администрация округа и глава получают многочисленные жалобы от жителей района Филимоново, касающиеся состояния дорожного покрытия и частых аварийных ситуаций на участке возле дома 40Б по улице 1 Мая.

На совещании было заявлено, что на текущей неделе подрядная организация приступит к проведению ремонтных работ. Первоочередной задачей станет установка байпаса для предотвращения перебоев с водоснабжением. После замены поврежденного участка трубопровода, дорожные службы проведут асфальтирование дороги.

В настоящее время дорожные службы округа активно выполняют подготовительные мероприятия по ремонту дорог на улицах Свердлова, Урицкого, а также на подъезде к Электрогорскому кладбищу.

Денис Олегович обратил внимание на необходимость усиления контроля за состоянием дорог и порядка проведения работ по их покосу, особенно на региональных магистралях и во всех территориальных отделах.

Глава округа выразил обеспокоенность недостаточным вниманием к содержанию и благоустройству сельских территорий, подчеркнув, что службы уделяют приоритетное внимание городским поселениям, в то время как деревни часто остаются без должного внимания. Денис Семенов поручил активнее вовлекать территориальные отделы в решение этих задач.

Также участникам совещания сообщили о предстоящем мероприятии:

25 июля в 17:00 в Ассоциации ветеранов СВО, расположенной по адресу: г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 1, пройдет встреча в формате «выездной администрации» с демобилизованными участниками специальной военной операции и членами их семей.