На еженедельном совещании глава Щелкова обсудил содержание дворов и подготовку к отопительному сезону

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел еженедельное совещание, где проверил выполнение поручений и поставил новые задачи. Подняли вопросы о подготовке к отопительному сезону и учебному году, благоустройство дворов, работу УК и многое другое.

Опрессовки, проверки тепловых сетей и ремонт проводят в Щелкове в рамках подготовки к отопительному сезону. Эта задача управляющих компаний. Как отметил глава округа, большая часть из 1329 многоквартирных домов готова к встрече холодной погоды. Однако у главы муниципалитета остались вопросы к УК по содержанию дворов. Он поручил отстающим организациям взять ситуацию в руки и показать положительные результаты до следующего совещания.

Также обсудили, как активно идет подготовка к новому учебному году в Щелкове. Руководители учреждений пополняют штат новыми лицами, а библиотеки — учебниками. Во многих учреждениях подходит к концу капитальный и косметический ремонты. Образовательные заведения должны полностью быть готовы к приему учеников с 1 сентября.

Отдельно обсуждали выполненные поручения. Например, автопарк «Мострансавто» теперь имеет новый ЛиАЗ. Для удобства щелковцев транспорт запустили маршрут №26 «Щелково (микрорайон Заречный) — станция Монино».

Не забыли и про просьбы жителей. Обновили двор дома №25 на Пролетарском проспекте города, а также во Фряново по ул. Текстильщиков, 8, 12. В настоящее время идут работы по улучшению двора в Щелково на ул. Центральная, д.9.

Напомнили о грядущих мероприятиях. На 3 августа запланированы ягодный фестиваль и День деревни Гребнево. Для населения и гостей округа будет действовать праздничные программы.