На еженедельном совещании в Серпухове обсудили деятельность отдела муниципального контроля

Центральной темой обсуждения стала «Работа отдела муниципального контроля».

С начала весны 2025 года в городском округе действует группа быстрого реагирования, занимающаяся выявлением нарушений в сфере благоустройства. В ее состав вошли эксперты из различных ведомств Администрации и контролирующих органов, регулярно проводящие проверки на местах. На данный момент осмотрены 38 объектов, зафиксировано 59 случаев несоблюдения установленных норм, по которым уже предприняты меры по устранению замечаний.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Также на совещании затронули вопрос «Проведение ремонта подъездов в многоквартирных домах». В текущем году, в соответствии с региональной программой «Создание современной и комфортной городской среды», запланирован капитальный ремонт 39 подъездов. Работы уже стартовали на 28 объектах.

В процессе задействованы 7 управляющих компаний, контроль за качеством осуществляется посредством системы контроля и приемки допуслуг (СКПДИ), а также инспекторами технического надзора, председателями советов многоквартирных домов и представителями Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В заключение совещания была представлена информация о предстоящих событиях. Главным событием недели станет День памяти и скорби. 20 июня запланировано торжественное возложение цветов к памятникам воинской славы, а 21 июня пройдет традиционная акция «Огненные картины войны».

Кроме того, 21 июня отмечается 80-летие Приокско-Террасного заповедника, посвященные этому событию мероприятия также запланированы.