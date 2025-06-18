На еженедельном совещании в Серпухове обсудили деятельность отдела муниципального контроля
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
17 июня ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко провел регулярное оперативное совещание с руководителями ключевых управлений.
Центральной темой обсуждения стала «Работа отдела муниципального контроля».
С начала весны 2025 года в городском округе действует группа быстрого реагирования, занимающаяся выявлением нарушений в сфере благоустройства. В ее состав вошли эксперты из различных ведомств Администрации и контролирующих органов, регулярно проводящие проверки на местах. На данный момент осмотрены 38 объектов, зафиксировано 59 случаев несоблюдения установленных норм, по которым уже предприняты меры по устранению замечаний.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Также на совещании затронули вопрос «Проведение ремонта подъездов в многоквартирных домах». В текущем году, в соответствии с региональной программой «Создание современной и комфортной городской среды», запланирован капитальный ремонт 39 подъездов. Работы уже стартовали на 28 объектах.
В процессе задействованы 7 управляющих компаний, контроль за качеством осуществляется посредством системы контроля и приемки допуслуг (СКПДИ), а также инспекторами технического надзора, председателями советов многоквартирных домов и представителями Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
В заключение совещания была представлена информация о предстоящих событиях. Главным событием недели станет День памяти и скорби. 20 июня запланировано торжественное возложение цветов к памятникам воинской славы, а 21 июня пройдет традиционная акция «Огненные картины войны».
Кроме того, 21 июня отмечается 80-летие Приокско-Террасного заповедника, посвященные этому событию мероприятия также запланированы.