На фасаде Наро-Фоминской школы №4 появилась еще одна мемориальная табличка

«Мы гордимся, что нашей школе, при безусловном согласии семьи, поддержке коллектива школы присвоено это почетное имя. Имя настоящего офицера и командира», — отметил Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Владимир Васильевич Завадский вошел в историю России как выдающаяся личность. Перечислить его заслуги сложно из-за их большого количества. Так, под его командованием на протяжении нескольких лет находилась 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия. Кроме того, он был заместителем командующего 14-го Армейского корпуса.

Владимир Васильевич погиб во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Он был награжден различными орденами и медалями: два ордена Мужества, орден Александра Невского, орден «За заслуги перед Отечеством» (IV степени), медаль «За воинскую доблесть» (II степень), медаль «Участнику военной операции в Сирии», медаль «За отличие в военной службе» (I, II, III степени).

В Наро-Фоминске была дислоцирована гвардейская танковая Кантемировской дивизия, которой с 2018 по 2021 год командовал Владимир Завадский. Он остался в памяти своих товарищей как настоящий патриот и офицер, который с достоинством выполнял все поставленные перед ним задачи.

Наро-Фоминская школа №4 была выбрана из-за ее географического расположения. Учреждение находится в Кантемировском микрорайоне города Наро-Фоминск.