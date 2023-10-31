На фестивале профессий в городском округе Клин представили энергетиков

Сотрудники «Мособлэнерго» присоединились к фестивалю профессий, который прошел в городском округе Клин по федеральному проекту «Молодые профессионалы».

Специалисты отрасли выступили на встрече «Путь навыков», организованной центром опережающей профессиональной подготовки. Они объяснили участникам, как компания обеспечивает жителей городского округа Клин электроэнергией, а также рассказали о перспективах, доступных для молодых сотрудников.

Кстати, каждый год в «Мособлэнерго» проходят практику студенты колледжа «Подмосковье», для мероприятия они подготовили мастер-класс по электромонтажу.

Фестиваль в городском округе Клин дал возможность нынешним ученикам 7-9 классов ближе познакомиться с современными специальностями, которые востребованы, в том числе, у местных работодателей. Участие в нем приняли около 800 школьников.