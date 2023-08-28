На фестивале «Славянское подворье» в Подольске можно было увидеть сообщество «Рокот»

На фестивале «Славянское подворье», который проходил в подмосковном городском округе Подольск, можно было увидеть сообщество «Рокот». Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

«Рокот» — это группа начальной военной подготовки. В ней уже состоят более шести сотен человек. Среди них есть как жители городского округа Подольск, так и других подмосковных муниципалитетов.

В рамках фестиваля профессиональные военные поделились опытом и научили управлять современными летательными аппаратами, азам медицинской подготовки, топографии, а также вести солдатский быт и обращаться со снаряжением.

Напомним, что «Славянское подворье» — это фестиваль народного творчества, в рамках которого мастера из разных регионов России демонстрируют свои работы. Также для гостей мероприятия работали игровые зоны и проводились мастер-классы.