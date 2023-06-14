На Филиппинах спустя несколько лет произошло извержение вулкана Майон

Стало известно, что вулкан, который находится на юго-востоке острова под названием Лусон, принадлежащего Филиппинам, проснулся спустя несколько лет, о чем сообщает ФАН

Один из самых активных вулканов в стране по праву считается Майон. Как раз произошло его извержение, которое признано довольно мощным. Из-за этого властями было решено эвакуировать местное населения подальше от зоны, предоставляющей опасность для жизни.

Согласно информации, которой делятся местные СМИ, последние пара дней были очень напряженными для филиппинцев. Им пришлось пережить несколько землетрясений, которые оценены как незначительные, а также не менее трехсот случаев падения камней.

Прошлое извержение Майона зафиксировано в 2018 году. Этот случай стал причиной перемещения большей части деревенского населения.