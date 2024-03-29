На форуме «Управдом» под руководством главы Тимохина луховичане узнали о важности соблюдения правил газовой безопасности

Мероприятие посетили представители «Луховицкой управляющей компании ЖКХ» и предприятия «Водотеплоканализационное хозяйство», организации МосОблЕИРЦ. На встрече присутствовали также руководитель луховицкого отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Алексей Никишкин и активные жильцы МКД. Форум прошел в рамках работы над партийным проектом «Школа грамотного потребителя».

Первым выступил глава городского округа Луховицы, секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин. Спикер отметил, насколько важно соблюдать правила газовой безопасности.

Недавно в округе погибли пять человек. Трагедия произошла в многоквартирном доме на территории поселка Астапово. Эксперты провели необходимые лабораторные исследования. Предварительная версия — отравление газом.

«Газ не терпит халатного отношения. Это должен запомнить каждый. Пока что мы на начале нового пути формирования газовой безопасности. Работы в этом направлении еще много. Газ, голубое топливо — не только благо, но и величайшая опасность. Мы это видим, в том числе и по работе над президентской программой „Социальная газификация“. У нас по Луховицам хороший темп по ней, газифицировано уже свыше 1500 домов, но многие жильцы не понимают, что это опасно. Нужна профилактика — где-то лишний раз форточку открыть, где-то плиту выключить или кран перекрыть, где-то, если появились опасения, вызвать специалиста для проверки оборудования. Вопросам газовой безопасности требуется уделять самое пристальное внимание», — сказал Сергей Тимохин.

Спикер призвал жильцов многоквартирных домов не игнорировать просьбы сотрудников газовой службы, когда им необходимо провести осмотр квартиры. Представители обязаны своевременно проверять оборудование. Чтобы не впустить в дом мошенников, важно знать, кто наделен правом проверки. В Подмосковье подобные вопросы решает специализированная организация «Мособлгаз». В округе Луховицы — ее подрядная компания «Серпрегионгаз».

Участник форума, представитель МосОблЕИРЦ Мария Михайлова рассказала об оплате жилищно-коммунальных услуг в онлайн-формате и через электронную платежку. Люди старшего поколения, которые не всегда быстро разбираются в новых технологиях, получили подробные ответы на все заданные вопросы.

Участники форума также обсудили месячник по благоустройству, который запланирован на апрель.

Форум «Управдом» станет доброй традицией для луховчан. Тема следующей встречи же определена. Мероприятие пройдет в расширенном составе. Сергей Тимохин поручил руководителю луховицкого отделения подмосковной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Алексею Никишкину собрать вопросы от жителей. Представители жилищно-коммунального блока ответят на каждый.

Форум «Управдом» будут проводить один раз в квартал.