На Гавайях из-за лесных пожаров погибли 80 человек

Как сообщает KP.RU , стали известны новые данные касательно погибших, которой поделились власти округа Мауи в субботу, 12 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

По последним данным, число жертв лесных пожаров увеличилось до 80. Напомним, они были вызваны сильным ветром от урагана Дора. В результате произошедшего пострадал популярный туристический курорт Лахайна.

Из-за угрозы в виде огня люди стремились обезопасить себя, прыгая в океан, даже дети. К сожалению, Лахайна оказалась полностью уничтожена, и на островах было объявлено чрезвычайное положение. Исполняющая обязанности губернатора Сильвия Люк назвала ситуацию очень серьезной и драматичной, отметив, что происходящее напоминает ничто иное, как фильм ужасов.