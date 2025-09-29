На главной площади Электростали открылась выставка «Летопись трудовых династий АО „МСЗ“
Фото: [Леонид Пухач]
На десяти информационных стендах, установленных на центральной электростальской площади, размещены фотографии 26 трудовых династий АО «МСЗ» (предприятие Топливного дивизиона «Росатома»).
Выставка посвящена 80-летию отечественной атомной промышленности.
В торжественном открытии приняли участие генеральный директор АО «МСЗ» Алексей Жиганин, директор Департамента по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе г. о. Электросталь Ирина Епифанова, а также герои выставки — члены заводских династий и их дети, выступившие с творческими номерами.
Трудовой династией признаются члены одной семьи и их близкие родственники, имеющие три и более поколений в одной организации с суммарным стажем профессиональной деятельности не менее 50 лет.
26 трудовых династий, представленных на выставке, объединяют 209 человек, имеющих общий трудовой стаж 5232 года, 7 месяцев и 14 дней и 1462 раза получивших награды различного достоинства.
«Трудовые династии – залог успешного развития предприятия. А наше предприятие, Машиностроительный завод, – это настоящая семья, это традиции, это преемственность поколений. Пусть история продолжается», – отметила инициатор выставки, ведущий специалист отдела по связям с общественностью АО «МСЗ» Ольга Максимова.
Выставка на центральной площади Электростали продлится до конца октября.
