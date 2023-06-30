Мэр Анжеро-Судженска задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

На главу Анжеро-Судженска в Кемеровской области Александра Рыбалко завели уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Кузбассу.

Градоначальник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что с октября по декабрь 2020 года администрация города заключила 40 контрактов со строительной фирмой, которая должна была возвести два многоквартирных дома. Они предназначались для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Также в этих домах планировалось выделить квартиры для детей-сирот.

Застройщик получил из бюджета Анжеро-Судженска более 117 млн рублей, но работы не выполнил. Более того, фирма находится в стадии ликвидации.

В ближайшее время должен быть решен вопрос об избрании меры пресечения для Рыбалко.