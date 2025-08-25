На глазах у публики: кит-белуха набросился на дайверов, а те чуть не «склеили ласты»

Животное неожиданно проявило агрессию по отношению к двум сотрудникам, находившимся в воде. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

В китайском аквариуме белуха неожиданно набросилась на дайверов во время планового погружения. Инцидент произошел на глазах у посетителей, которые наблюдали за происходящим через стекло.

Сначала кит попытался схватить за ноги женщину-сотрудницу, которая старалась отплыть подальше. Затем животное переключилось на второго дайвера, ухватив его за ласты. После нескольких попыток атаковать белуха уплыла.

Оба сотрудника не пострадали. Специалисты пока не могут сказать, что вызвало такое поведение у обычно мирного животного. Посетители аквариума активно комментировали происшествие, но паники не возникло.

Ранее брошенных свиней спасли после ареста хозяина фермы в Подмосковье.