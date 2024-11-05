На «Голос ЮИД Подмосковья» вокалистку из Воскресенска наградили дипломом

Мероприятие состоялось в красногорском культурно-досуговом центре «Подмосковье». В финале собрались 12 участников из 11 муниципалитетов Подмосковья, каждый из которых оставил приятное впечатление у членов жюри.

ЮИДовцы выступили с яркими разнообразными номерами: соло, ансамбль и дуэты. Некоторые участники презентовали песни собственного сочинения. Не менее мастерски исполнили известные многим композиции в современной обработке. Каждое выступление превращалось в мини-спекталь: интересные сюжеты, тексты с глубоким смыслом, яркие эмоции. Все номера — особенные послания участникам дорожного движения.

Выступление Анастасии Левиной было по достоинству оценено жюри. Воскресенская вокалистка награждена дипломом лауреата 1 степени. Добиться столь высокого уровня мастерства в номинации «Сольный вокал» участнице удалось под руководством квалифицированного педагога Евгении Моисеевой.