На голову школьницы в Москве рухнула сосулька во время уборки крыши

Как передает телеканал РЕН, инцидент, чуть не закончившийся фатально для 17-летней девочки-подростка, произошел в минувшую пятницу, 22 декабря, на юге столицы на Каспийской улице.

Как рассказал очевидец произошедшего, подросток шла утром в школу, в этот самый момент ей на голову с крыша упала огромная глыба льда. Ребенок получил травму головы и была экстренно госпитализирована.

«17-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга», - сказал источник.

Собеседник телеканала также добавил, что в момент падения льда на школьницу на крыше проводились мероприятия по уборке снега. Почему территория у дома не была как положено огорожена теперь предстоит узнать полицейским. По факту произошедшего назначена проверка.