На «Госуслугах» может появиться раздел для отцов-одиночек

В Госдуме предложили разработать на портале госуслуг инфосистему «Я — папа». Одним из авторов инициативы выступил депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов.

По его словам, приложение разработано для отцов-одиночек. Оно будет предоставлять папам различную полезную информацию, в частности - сообщать о льготах и пособиях на отпрысков.

«Как правило, о выплатах от государства знают только многодетные матери и матери-одиночки. Отцам при этом полагается не менее объемный пакет льгот, но те о них не знают», - посетовал парламентарий, его цитирует ТАСС.

Чтобы получать необходимые сведения об актуальных мерах поддержки необходимо просто пройти регистрацию в системе. Список предостовляемой информации для отцов-одиночек свормируется самостоятельно в зависимости от количества детей и их возраста.

Как добавил Кузнецов, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину уже направлено соответствующее письмо.