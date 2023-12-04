На «Госуслугах» появилась возможность оплачивать покупку автомобиля

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что портал «Госуслуг» обновил сервис по купле-продажи автомобиля. Теперь у граждан появилась возможность оплачивать покупку через аккредитив. Соответствующее сообщение появилось в понедельник, 4 декабря.

Ранее пользователи «Госуслуг» могли только заключать электронный договор купли-продажи.

Отмечается, что система аккредитива работает следующим образом: при оплате онлайн через «Госуслуги» банк будет «замораживать» средства пользователя на специальном счете. Продавец автомобиля сможет получить деньги после того, как регистрация авто будет подтверждена в ГИБДД.

Минцифры РФ подчеркнуло, что сделка через портал «Госуслуг» является безопасной и для покупателя, и для клиента. Никаких комиссий за покупку аккредитив не предусматривает.

1 октября 2023 вступило в силу нововведение для пользователей портала государственных услуг. Для граждан стала обязательной двухфакторная аутентификация.