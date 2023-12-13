На «Госуслугах» появится возможность оформлять пособие на погребение

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении функции на портале «Госуслуг», которая позволит оформлять заявку на получение социального пособия на погребение, пишут РИА Новости.

Закон предусматривает возможность выплачивать пособие на основании заявления, которое гражданин подал в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, в том числе через «Госуслуги», а также через Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Отмечается, что справку о смерти предоставлять не нужно.

Кроме того, документ уточняет порядок возмещения Соцфондом ритуальной службе стоимости услуг по погребению, а также определяет размер выплат и порядок индексации.

Получить пособие на погребение может гражданин России, который взял на себя все расходы по организации похорон вне зависимости от того, является ли он родственником умершего.

4 декабря на портале «Госуслуг» также появилась возможность совершать безопасную сделку по покупке автомобиля через аккредитив. Средства, которые предназначены на покупку транспортного средства, замораживаются на специальном счете. Покупатель получит их после того, как зарегистрирует автомобиль в ГИБДД. Никаких дополнительных комиссий не вводится.