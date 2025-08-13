На «Госуслугах» рассылают уведомления о включении в Реестр воинского учета

Россиянам начали приходить уведомления о добавлении в реестр военкоматов, как сообщила «Лента.ру» .

Жителям России стали поступать сообщения о включении их данных в электронный реестр воинского учета. Уведомления приходят на почту или через приложение «Госуслуги». Отправителем указано Минобороны.

В письме говорится, что можно проверить информацию, запросив выписку из реестра. Для этого нужно авторизоваться через «Госуслуги». В личном кабинете отображаются ФИО, паспортные данные, военкомат, а также сведения о повестках и временных мерах, если они есть.

По данным источников, такие уведомления получили граждане из Москвы, Подмосковья, Курской области и других регионов.

Ранее в Химках жителям рассказали, как оплатить ЖКУ онлайн.