На Госуслугах стартовал прием заявок на чемпионат «РуКод»

На Госуслугах стартовал прием заявок на Международный чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод». Принять в нем участие могут все желающие — школьники, студенты, специалисты ИТ-отрасли. Главное — знание одного из языков программирования: Python, C/C++, Java, Kotlin, Rust.

Участие в чемпионате — это возможность проверить свои знания в области алгоритмов, получить дополнительные баллы на ЕГЭ или усилить свое портфолио, а также побороться за призы.

Чтобы присоединиться к соревнованию, нужно подать заявку на Госуслугах. Сделать это можно до 31 августа включительно.