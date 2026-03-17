На границе Ливана и Сирии увидели Христа: редкие кадры облетели все соцсети

На востоке Ливана, в непосредственной близости от границы с Сирией, открылся новый монумент. В деревне Аль-Каа, что находится в северной части долины Бекаа, воздвигли статую Иисуса Христа, достигающую в высоту 26 метров. Автором и исполнителем проекта выступил местный житель Фади Эльяс Авад, пишет РИА Новости.

Создатель монумента в беседе с журналистами раскрыл замысел скульптуры. Задумка, по его словам, вынашивалась давно, однако сегодня она обрела особый смысл. Он пояснил, что фигура Спасителя служит посланием мира и одновременно демонстрирует, что христианская община продолжает жить на исконной земле. Конструкция разделена на две части: десятиметровое основание и непосредственно сама шестнадцатиметровая статуя.

Выбор локации глубоко символичен. Аль-Каа представляет собой один из древнейших очагов христианства в этих краях. Население здесь преимущественно состоит из маронитов и греко-католиков. Местные общины ведут свою историю на протяжении многих столетий, а вокруг деревни до сих пор сохранились древние храмы и монастыри.

Это поселение вписывается в уникальную конфессиональную картину восточного Ливана. В долине Бекаа и прилегающем районе Хермель насчитывается около четырех десятков небольших христианских анклавов. Они соседствуют с территориями, где доминирует мусульманское шиитское население, что придает установке статуи дополнительное значение.