На границе штатов Тласкала и Пуэбла в Мексике нашли шесть мужских голов и плакат с надписью

В приграничной зоне между штатами Тласкала и Пуэбла на дороге были найдены шесть человеческих голов, которые, по всей видимости, принадлежали мужчинам, сообщила прокуратура Тласкалы в социальной сети X.

По данным местных средств массовой информации, на месте происшествия был найден плакат с угрожающим текстом, который, как предполагается, был написан членами организованной преступной группы. Предполагается, что это может быть связано с конфликтом между преступными группировками, орудующими в данном районе страны.

«Прокуратура начала расследование по факту обнаружения шести мужских голов на границе штатов Пуэбла и Тласкала. На место прибыли агенты полиции и эксперты Института судебных наук, которые провели изъятие и первые проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Руководство муниципалитета Истакуистла, где были обнаружены останки, выразило решительное осуждение произошедшего и заявило о сотрудничестве с прокуратурой штата и правоохранительными органами для установления всех деталей инцидента.