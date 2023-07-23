На греческом Родосе эвакуируют 8 тысяч туристов из-за сильных пожаров

На острове уже пятый день буйствует огненная стихия, накрывшая поначалу центральные районы, а позже дошедшая до юго-востока Родоса.

По словам вице-мэра Родоса Константиноса Тараслиаса, когда дует сильный ветер локализовать пламя практически невозможно. Поэтому пришлось объявить на острове экстренную эвакуацию населения и туристов.

«Предпринимаются очень большие усилия, чтобы перевезти наших туристов. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах, где горит, их около восьми тысяч», - сообщил Тараслиас в интервью телеканалу Mega.

Он отметил, что уже эвакуированы порядка 2,5 тысячи человек. Спасение людей производится на соседние греческие острова катерами, лодками и более крупными морскими судами.