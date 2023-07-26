На Херсонском направлении уничтожено 40 военных ВСУ

В Минобороны России на традиционном брифинге рассказали о том, сколько украинских солдат было уничтожено на Херсонском направлении. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном канале военного ведомства 26 июля.

Уточняется, что за день на Херсонском направлении русским военным удалось уничтожить до 40 украинских военных, самоходную установку «Акация» и еще пять машин. У Зеленовки, что также в Херсонской области, ВС РФ удалось уничтожить склад украинских боеприпасов.

Всего за день потери украинской стороны составили до 135 человек, три бронемашины, танк, четыре машины, несколько артустановок и гаубицы, а также радиолокационная станция американского производства.